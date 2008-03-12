Шаталин Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталин Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2008

Отец: не указан

Мать: Калиничева Елена Анатольевна

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