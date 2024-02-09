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Чугунова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Связист по образованию, почтальон
Бракосочетание
01.02.1985

Муж: Чугунов Евгений Владимирович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
01.02.1985

Муж: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.10.1985

Сын: Чугунов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Чугунов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
03.09.1988

Дочь: Чугунова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Чугунов Евгений Владимирович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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