Чугунова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Связист по образованию, почтальон
Бракосочетание
01.02.1985
Бракосочетание
01.02.1985
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.10.1985
Сын: Чугунов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Чугунов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.1988
Дочь: Чугунова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Чугунов Евгений Владимирович