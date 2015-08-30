Щепалова (Букина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1923
Дата смерти30.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923
Отец: Букин Пётр Варфаломеевич
Мать: Букина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1951
Сын: Щепалов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Щепалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепалов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.2015