Щепалова (Букина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалова (Букина) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1923

Дата смерти

30.08.2015

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1991 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923

Отец: Букин Пётр Варфаломеевич

Мать: Букина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1951

Сын: Щепалов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Щепалов Николай Иванович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепалов Николай Иванович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепалов Николай Иванович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
30.08.2015
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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