Плохотнюк Афанасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотнюк Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Старая Гута, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Гута, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.

Сын: Плохотнюк Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Плохотнюк Матрона Антоновна

Волковинцы, Хмельницька область
19 мая 1970 (или 1979) года выслано св-во о рождении в г.Соликамск Пермской области. VII-УО №(2)1063275.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотнюк Матрона Антоновна

Смерть
Неизвестно