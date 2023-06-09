Плохотнюк Афанасий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.
Сын: Плохотнюк Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Плохотнюк Матрона Антоновна
Волковинцы, Хмельницька область
19 мая 1970 (или 1979) года выслано св-во о рождении в г.Соликамск Пермской области. VII-УО №(2)1063275.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно