Коровкин Василий Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровкин Василий Леонтьев

Коровкин Василий Леонтьев

Место рождения

поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.02.1757 ст.

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1757 ст.

Отец: Коровкин Леонтий Ульянов

Мать: Коровкина Васса Софронова

поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close