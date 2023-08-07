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Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Филипп Иванович

Мать: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1778

Сын: Миней Петрович

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Ерофей Петрович

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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