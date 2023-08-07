Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Филипп Иванович
Мать: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1778
Сын: Миней Петрович
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ерофей Петрович
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно