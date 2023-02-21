Рузу (Маунунен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузу (Маунунен) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1909

Муж: Рузу Степан Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Рузу Степан Иванович

Восп: Иван Рюся,Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
02.01.1914

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Рузу Степан Иванович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Самуил Иванов Русу холост,Екатерина Андреевна Рюся урож.Лютикайлен,замужняя
Смерть
Неизвестно
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