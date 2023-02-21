Рузу (Маунунен) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.1909
Муж: Рузу Степан Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Рузу Степан Иванович
Восп: Иван Рюся,Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
02.01.1914
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Рузу Степан Иванович
Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Самуил Иванов Русу холост,Екатерина Андреевна Рюся урож.Лютикайлен,замужняя
Смерть
Неизвестно