Костюничев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Костюничева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюничев Вадим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюничева Нина
Смерть
Неизвестно