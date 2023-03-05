Костюничев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюничев Сергей Иванович

Костюничев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Костюничева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюничев Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюничева Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close