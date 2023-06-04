Краснова Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2003

Сын: Краснов Никита Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
12.07.2009

Дочь: Краснова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Краснов Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Николай Владимирович