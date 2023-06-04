Краснова Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.2003
Сын: Краснов Никита Николаевич
Отец ребёнка: Краснов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
12.07.2009
Дочь: Краснова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Краснов Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно