Портных (Нечаева) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Нечаева) Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Портных Василий Лукич

Отец ребёнка: Портных Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Портных Григорий Лукич

Отец ребёнка: Портных Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Портных Антоний Лукич

Отец ребёнка: Портных Лука Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Лука Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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