Портных (Нечаева) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Портных Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Портных Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Портных Лука Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно