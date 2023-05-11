Тихомиров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Валерий

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Торфяная дорога 35, кв. 26
Эвакуация
1941
Вотское, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Из учреждения ясли №215 Приморского района г. Ленинграда (Зав. Лисовская) Место эвакуации Кировская область Лебяжский район с. Вотское
Смерть
Неизвестно
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