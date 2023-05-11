Тихомиров Валерий
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1941
Торфяная дорога 35, кв. 26
Эвакуация
1941
Вотское, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Из учреждения ясли №215 Приморского района г. Ленинграда (Зав. Лисовская) Место эвакуации Кировская область Лебяжский район с. Вотское
Смерть
Неизвестно