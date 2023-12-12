Найхин Берка Залманов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти13.09.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
НИАБ 2496-1-2537, лл. 182об.-183
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Сын: Найхин Мовша-Янкель Берков
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Витебская область
Смерть
13.09.1896 ст.
НИАБ 2496-1-2537, лл. 182об.-183