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Найхин Берка Залманов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

13.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

НИАБ 2496-1-2537, лл. 182об.-183
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Сын: Найхин Мовша-Янкель Берков

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Смерть
13.09.1896 ст.
НИАБ 2496-1-2537, лл. 182об.-183
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