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Крушинская Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

С 1816 по 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Крушинский Афонасий Ильин

Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Филицата Ильина

Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Крушинский Иван Ильин

Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Александра Ильина

Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Крушинский Гаврила Ильин

Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Илья Андреев

Смерть
С 1816 по 1834 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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