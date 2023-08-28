Крушинская Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиС 1816 по 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Крушинский Афонасий Ильин
Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Филицата Ильина
Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Александра Ильина
Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Илья Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1816 по 1834 ст.