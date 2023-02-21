Климов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1964

Жена: Климова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1965

Сын: Климов Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Климова Татьяна Николаевна

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
07.05.1969

Дочь: Климова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Климова Татьяна Николаевна

Советский Союз,г. Омск
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