Климов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1964
Рождение ребёнка
05.01.1965
Сын: Климов Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Климова Татьяна Николаевна
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
07.05.1969
Дочь: Климова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Климова Татьяна Николаевна
Советский Союз,г. Омск