Стрижаков Василий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1981
Дочь: Стрижакова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.1984
Сын: Стрижаков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1988
Дочь: Герасимова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности