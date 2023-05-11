Стрижаков Василий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижаков Василий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1981

Дочь: Стрижакова Наталья Васильевна

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Рождение ребёнка
26.04.1984

Сын: Стрижаков Андрей Васильевич

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Рождение ребёнка
16.10.1988

Дочь: Герасимова Юлия Васильевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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