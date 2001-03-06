Валевич Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валевич Михаил Иванович

Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: Валевич иван

Мать: Валевич полина

Новосибирская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Валевич Григорий Иванович

Мать ребёнка: Валевич Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валевич Александр Михайлович

Мать ребёнка: Валевич Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валевич Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Валевич Валентина Ильинична

Смерть
06.03.2001
Новый Быт, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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