Валевич Михаил Иванович
Место рожденияНовосибирская область
Дата рождения01.10.1930
Дата смерти06.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930
Отец: Валевич иван
Мать: Валевич полина
Новосибирская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Валевич Григорий Иванович
Мать ребёнка: Валевич Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
1950
Сын: Валевич Александр Михайлович
Мать ребёнка: Валевич Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
1950
Сын: Валевич Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Валевич Валентина Ильинична
Смерть
06.03.2001
Новый Быт, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область