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Нестереня Алина
Нестереня Алина
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Место рождения
Королёв
, Королев, Московская область
Дата рождения
05.06.1989
Пол
Женский
Отец
Нестереня Владимир Петрович
1960 г.р.
Мать
Нестереня (Навражных) Галина Вячеславовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1989
Отец:
Нестереня Владимир Петрович
Мать:
Нестереня Галина Вячеславовна
Королёв
, Королев, Московская область
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