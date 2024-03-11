Молодожёнова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1975
Дочь: Молодожёнова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Молодожёнов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Молодожёнова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Молодожёнов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
05.05.1979
Сын: Молодожёнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Молодожёнов Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012