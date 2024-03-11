Молодожёнова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодожёнова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1975

Дочь: Молодожёнова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Молодожёнов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Молодожёнова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Молодожёнов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Молодожёнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Молодожёнов Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодожёнов Николай Кузьмич

Смерть
2012
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