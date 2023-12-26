Бушуева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуева Акулина

Бушуева Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефросинья Никифорова

Отец ребёнка: Бушуев Никифор Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Анисья Гаврилова

Отец ребёнка: Бушуев Никифор Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Никифор Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close