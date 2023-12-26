Бушуева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефросинья Никифорова
Отец ребёнка: Бушуев Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Анисья Гаврилова
Отец ребёнка: Бушуев Никифор Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно