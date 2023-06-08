Таранов Константин Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таранов Валерий Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранов Тимофей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранов Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана