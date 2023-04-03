Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1820 и 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Сын: Наумов Николай
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Селиверст
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1820 и 1827