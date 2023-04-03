Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1820 и 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Между 1815 и 1816 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Наумов Николай

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Селиверст

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1820 и 1827
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