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Дорофеев Терентий Дорофеевич

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Между 1784 и 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Дорофеев Марк Терентьевич

Мать ребёнка: Дорофеева Ксения Саввична

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Дорофеев Парамон Терентьевич

Мать ребёнка: Дорофеева Ксения Саввична

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Ксения Саввична

Смерть
Между 1784 и 1795
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