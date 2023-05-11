Дорофеев Терентий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиМежду 1784 и 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дорофеев Марк Терентьевич
Мать ребёнка: Дорофеева Ксения Саввична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дорофеев Парамон Терентьевич
Мать ребёнка: Дорофеева Ксения Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1784 и 1795