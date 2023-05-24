Парфенова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1977

Сын: Парфенов Константин Вячеславович

Отец ребёнка: Парфенов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
08.06.1979

Сын: Парфенов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Парфенов Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Вячеслав Михайлович

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