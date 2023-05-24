Парфенова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1977
Сын: Парфенов Константин Вячеславович
Отец ребёнка: Парфенов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
08.06.1979
Сын: Парфенов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Парфенов Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно