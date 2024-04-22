Кондрат Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1737
Сын: Пётр Кондратов
Мать ребёнка: Мавра Антонова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ефросинья Кондратова
Мать ребёнка: Мавра Антонова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Кондратова
Мать ребёнка: Мавра Антонова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Кондратова
Мать ребёнка: Мавра Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Антонова
Смерть
Неизвестно