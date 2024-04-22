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Кондрат Фёдоров

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Пётр Кондратов

Мать ребёнка: Мавра Антонова

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ефросинья Кондратова

Мать ребёнка: Мавра Антонова

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Кондратова

Мать ребёнка: Мавра Антонова

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Кондратова

Мать ребёнка: Мавра Антонова

Костино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Антонова

Смерть
Неизвестно
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