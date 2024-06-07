Кириллов Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Марк

Кириллов Марк

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл Иванов

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Наталья

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Маркова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Марков Филипп

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.