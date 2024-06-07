Кириллов Марк
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Маркова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Марков Филипп
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно