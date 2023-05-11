Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович
Место рождения
Дата рождения25.05.1915
Дата смерти20.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915
Рождение ребёнка
06.06.1949
Сын: Рыбинский Юрий Степанович
Мать ребёнка: Рыбинская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рыбинская Галина Степановна
Мать ребёнка: Рыбинская Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбинская Мария Петровна
Смерть
20.06.1957