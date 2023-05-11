Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович

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Место рождения

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.05.1915

Дата смерти

20.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915

Отец: Рыбинский Иосиф Александрович

Мать: Рыбинская Антонина Ивановна

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.06.1949

Сын: Рыбинский Юрий Степанович

Мать ребёнка: Рыбинская Мария Петровна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рыбинская Галина Степановна

Мать ребёнка: Рыбинская Мария Петровна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинская Мария Петровна

Смерть
20.06.1957
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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