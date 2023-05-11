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Садыкова Фатина Хасановна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.11.1943
Род войск: Войска ПВО Воинское звание: Красноармеец Призван в ноябре 1943 года Илекским РВК. В звании красноармейца служила прожектористом 34 отдельного зенитно-прожекторного батальона 81 дивизии ПВО ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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