Садыкова Фатина Хасановна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.11.1943
Род войск: Войска ПВО Воинское звание: Красноармеец Призван в ноябре 1943 года Илекским РВК. В звании красноармейца служила прожектористом 34 отдельного зенитно-прожекторного батальона 81 дивизии ПВО ... Показать все
Смерть
Неизвестно