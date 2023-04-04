Австрейх Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Австрейх Вульф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Австрейх Абрам
Мать ребёнка: Австрейх Малка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Заболотина Анна (Хана Перла)
Мать ребёнка: Австрейх Малка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Австрейх Малка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеельсон (зеликсон?) Геся
Мать ребёнка: Австрейх Малка
Смерть
1943