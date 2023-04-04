Австрейх Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвстрейх Яков

Австрейх Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Австрейх Вульф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Австрейх Абрам

Мать ребёнка: Австрейх Малка

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Заболотина Анна (Хана Перла)

Мать ребёнка: Австрейх Малка

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Австрейх Малка

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеельсон (зеликсон?) Геся

Мать ребёнка: Австрейх Малка

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close