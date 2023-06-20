Мишенёв Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти25.07.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Мишенёв Прокопий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мишенёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинско
Рождение ребёнка
26.02.1936
Сын: Мишенёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
29.05.1945
Сын: Мишенёв Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Скутина Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишенёв ?
Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишенёва Мария Яковлевна
Смерть
25.07.1961
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области