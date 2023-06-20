Мишенёв Василий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенёв Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мишенёв Прокопий

Мать: Мишенёва Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мишенёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна

д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинско
Рождение ребёнка
26.02.1936

Сын: Мишенёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна

д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
29.05.1945

Сын: Мишенёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Мишенёв Петр Васильевич

Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна

д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Скутина Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишенёв ?

Мать ребёнка: Мишенёва Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишенёва Мария Яковлевна

Смерть
25.07.1961
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
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