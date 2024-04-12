Лоскутов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1885 ст.
Восприемник: Кузнецовской волости п. Ершова Андрей Макаров Шабалин. лл. 180 об. 181
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
запасной солдат Гавриил Васильев Лоскутов, 24 года. л. 201 об.
Рождение ребёнка
15.03.1912 ст.
Сын: Лоскутов Анатолий Гаврилович
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Федоровна
17.03 крещение. Восприемники: Николай Федоров Лоскутов. лл. 401 об. 402
Рождение ребёнка
01.07.1913 ст.
Сын: Лоскутов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Федоровна
2.07 крещение. Восприемник: Казанской губернии г. Козмодемьянска Игнатий Владимиров Шумилов. лл. 378 об. 379.
Смерть
Неизвестно