Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Петрович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно