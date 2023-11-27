Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Петрович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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