Семушин Валентин Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1979
Бракосочетание
16.07.2011
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.2013
Дочь: Семушина Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Семушина Юлия Александровна
Рождение ребёнка
20.09.2019
Сын: Семушин Тимофей Валентинович
Мать ребёнка: Семушина Юлия Александровна
Место жительства
2020
Москва, город федерального значения Москва