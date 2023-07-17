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Семушин Валентин Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1979

Отец: Семушин Валентин Григорьевич

Мать: Семушина Майя Викторовна

Бракосочетание
16.07.2011

Жена: Семушина Юлия Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.2013

Дочь: Семушина Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Семушина Юлия Александровна

Рождение ребёнка
20.09.2019

Сын: Семушин Тимофей Валентинович

Мать ребёнка: Семушина Юлия Александровна

Место жительства
2020
Москва, город федерального значения Москва
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