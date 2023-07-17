Абдуллаева Султание Сеттаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллаева Султание Сеттаровна

Абдуллаева Султание Сеттаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.2012

Дочь: Абдуллаева Сафиназ Рустемовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович

Рождение ребёнка
17.11.2014

Сын: Абдуллаев Мустафа Рустемович

Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович

Рождение ребёнка
26.07.2017

Дочь: Абдуллаева Мерьем Рустемовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович

Рождение ребёнка
01.12.2021

Дочь: Абдуллаева Айлин Рустемовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллаев Рустем Энверович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close