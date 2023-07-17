Абдуллаева Султание Сеттаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.2012
Дочь: Абдуллаева Сафиназ Рустемовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович
Рождение ребёнка
17.11.2014
Сын: Абдуллаев Мустафа Рустемович
Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович
Рождение ребёнка
26.07.2017
Дочь: Абдуллаева Мерьем Рустемовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович
Рождение ребёнка
01.12.2021
Дочь: Абдуллаева Айлин Рустемовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Рустем Энверович
Бракосочетание
Неизвестно