Попов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Попов Григорий Акимович

Мать: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Попова Наталья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Парамон

Мать ребёнка: Попова Наталья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Попова Наталья

Рождение ребёнка
?.10.1833

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Попова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Наталья

Смерть
Неизвестно
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