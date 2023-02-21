Попов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Попов Григорий Акимович
Мать: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Попов Парамон
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
?.10.1833
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Попова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья
Смерть
Неизвестно