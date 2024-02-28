(Ефремова) Пелагия (Палаша)
Место рожденияЗехново/деревеньки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Евдокия
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Арина
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Александра
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Кирилл
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
13.04.1891
Дочь: (Григорьева) Ирина
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
02.03.1904
Сын: Григорьев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Смерть
Неизвестно