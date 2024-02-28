(Ефремова) Пелагия (Палаша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефремова) Пелагия (Палаша)

Место рождения

Зехново/деревеньки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Евдокия

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Арина

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Александра

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Кирилл

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: (Григорьева) Ирина

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
02.03.1904

Сын: Григорьев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Смерть
Неизвестно

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