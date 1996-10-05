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Поздняков Артем Вадимович
Поздняков Артем Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1996
Пол
Мужской
Отец
Поздняков Вадим Юрьевич
1961 г.р.
Мать
Мельник (Исакова) ЕЛЕНА (Алёна) Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1996
Отец:
Поздняков Вадим Юрьевич
Мать:
Мельник ЕЛЕНА Владимировна
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