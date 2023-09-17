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Трунов Михаил Иванович
Трунов Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Трунов Иван
Мать
Щиголева Татьяна Ефиомвна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Трунов Иван
Мать:
Щиголева Татьяна Ефиомвна
Смерть
2001
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