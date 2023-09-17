Трунов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Трунов Иван

Мать: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Смерть
2001
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