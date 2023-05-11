Дворникова (Федотова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Павел Григорьевич
Мать: Федотова Мария
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Чуркина Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Дворников Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дворников Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворникова Любава
Отец ребёнка: Дворников Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворникова Мария Фроловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворников Всеволод Фролович
Отец ребёнка: Дворников Фрол
Смерть
Неизвестно