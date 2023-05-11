Дворникова (Федотова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворникова (Федотова) Елена Павловна

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Место рождения

Беляковское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Павел Григорьевич

Мать: Федотова Мария

Беляковское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Чуркина Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Дворников Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворников Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворникова Любава

Отец ребёнка: Дворников Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворникова Мария Фроловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворников Всеволод Фролович

Отец ребёнка: Дворников Фрол

Беляковское, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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