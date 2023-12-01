Пихтов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пихтов Михаил Игнатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пихтов Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Якунинская
Рождение ребёнка
18.01.1891

Сын: Пихтов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпуничева Агнея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Жары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Федюнинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потехина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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