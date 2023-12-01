Пихтов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пихтов Михаил Игнатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Якунинская
Рождение ребёнка
18.01.1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпуничева Агнея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Жары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Федюнинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потехина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно