Калапова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Калапов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Калапов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Калапов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Яков Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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