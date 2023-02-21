Калапова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Калапов Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Калапов Яков Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно