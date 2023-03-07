Булдакова Стефанида Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1858