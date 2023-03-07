Булдакова Стефанида Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова Стефанида Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Иоанн Емильянов

Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Иоанн Емильянов

Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Иоанн Емильянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Иоанн Емильянов

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1858
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