Иванова Алевтина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович