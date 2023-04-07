Иванова Алевтина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Алевтина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: Иванова Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

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