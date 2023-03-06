Кравченко Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Егор Михайлович

Мать ребёнка: Виктория Владимировна

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