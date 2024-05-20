Копту Марина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКопту Марина Николаевна

Копту Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копту Николай Георгиевич

Мать: Осипов Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беженарь Сергей

Отец ребёнка: Беженарь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беженарь Елена Ивановна

Отец ребёнка: Беженарь Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беженарь Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.