Копту Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копту Николай Георгиевич
Мать: Осипов Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беженарь Сергей
Отец ребёнка: Беженарь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беженарь Елена Ивановна
Отец ребёнка: Беженарь Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беженарь Иван
Смерть
Неизвестно