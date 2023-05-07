Мс Виллариаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мс Виллариаль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виллареаль Хьюго

Отец ребёнка: Жак Виллариаль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виллареаль Макс

Отец ребёнка: Жак Виллариаль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виллареаль Луна

Отец ребёнка: Жак Виллариаль

Смерть
Неизвестно
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