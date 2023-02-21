Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Соколов Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Платонович

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Соколов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Соколов Артемий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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