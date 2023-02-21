Лукерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Соколов Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Платонович
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Соколов Артемий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно