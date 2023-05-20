Фуряев Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 или 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1871
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фуряев Константин Константинович
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
12.09.1900
Дочь: Фуряева Таисия Константиновна
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Фуряева Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Фуряева Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
28.04.1907 ст.
Сын: Фуряев Николай Константинович
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.
Сын: Фуряев Александр Константинови
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.
Сын: Фуряев Федор Константинович
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуряев Квинтилиан Константинович
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуряев Диодор Константинович
Мать ребёнка: Фуряева Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно