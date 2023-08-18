Игнатьев Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Елена Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Елена Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно