Игнатьев Иван Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Елена Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Елена Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Елена Филипповна

Смерть
Неизвестно
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