Нерус артем васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973
Отец: Нерус василий алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1976
Мать ребёнка: Нерус ольга викторовна
Рождение ребёнка
16.02.2000
Дочь: Нерус дарья артемовна
Мать ребёнка: Нерус ольга викторовна
донецк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нерус ольга викторовна
Развод
Неизвестно
Жена: Нерус ольга викторовна
донецк