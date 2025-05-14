Егоров Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1922
Дочь: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Алимпиада Степановна
Рождение ребёнка
22.07.1931
Дочь: Менухова (Егорова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Алимпиада Степановна
Рождение ребёнка
26.12.1931
Дочь: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Алимпиада Степановна
РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Смерть
Неизвестно