Егоров Михаил Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Егоров Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1922

Дочь: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Алимпиада Степановна

Рождение ребёнка
22.07.1931

Дочь: Менухова (Егорова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Алимпиада Степановна

Рождение ребёнка
26.12.1931

Дочь: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Алимпиада Степановна

РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Смерть
Неизвестно

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